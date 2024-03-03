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В Раде заявили, что разрешение на выезд в командировку дают исходя из голосования

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В Раде заявили, что разрешение на выезд в командировку дают исходя из голосования

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что разрешение на выезд парламентариям в командировку в другую страну дают в зависимости от того, как они голосуют за законопроект. Об этом сообщает украинское радио «Новое время».

«Определенное время были незаконные правила, по которым согласовывалась командировка депутатам: или ты едешь «группой дружбы», или есть официальное приглашение. В последний месяц командировки превратились в соцэконом — пускают или не пускают исключительно по тому, как ты голосуешь», — сообщил Железняк.

По его словам, командировки в другие страны согласовываются в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

До этого Железняк посчитал, что сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского потратили на командировку из бюджета больше, чем шесть вместе взятых министерств в 2023 году. Он подчеркнул, что эти траты не включают расходы на поездки лично Владимира Зеленского.

Также Железняк сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского воспрепятствовал выезду ряда украинских парламентариев в Вашингтон на встречу, инициированную посольством США на Украине.

Ранее бывшего замглавы офиса Зеленского обвинили в коррупции.

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