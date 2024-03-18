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В регионах РФ подвели итоги явки избирателей на президентских выборах

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В регионах РФ подвели итоги явки избирателей на президентских выборах

Во всех российских регионах отмечалась высокая активность избирателей на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные избиркомы.

В Москве явка составила 66%, в Санкт-Петербурге – 74,4%. В Челябинской области этот показатель достиг 79,03%, в Пермском крае – 79%, в Курганской области – 77,23%, в Республике Алтай – 71,28%. В Волгоградской области проголосовали 81,83% избирателей.

В Белгородской области явка избирателей составила 87%. Высокая явка была зарегистрирована на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе: 91,03% и 94,11% соответственно.

В Тамбовской области явка составила 77,72%, в Республике Коми – 58,52%, в Псковской области – 68,6%, на Камчатке – 73,56%, в Чечне – 97,06%, в Рязанской области – 75,78%, в Тверской области – 72,21%, в Хаты-Мансийском автономном округе – 87,13%, в Республике Бурятия – 73,72%.

В Новосибирской области явка стала рекордной за 20 лет, пишет агентство, она составила 63,19%.

В Севастополе – 81,79%, в Крыму – 89,76%, в Краснодарском крае – 90,6%, в Ставропольском крае – 84,95%. В Пензенской области – 89,97%, в Астраханской области – 84,2%.

По данным ЦИК, общая явка по всей стране составила 74,22%, что стало рекордом в истории современной России. В прошлый раз самый высокий показатель зафиксировали в 1996 году – 69,81%.

Радио Sputnik сообщало, сколько россиян приняли участие в выборах президента РФ за рубежом.

Взято отсюда.

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