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В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода

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В РЭУ Плеханова произошла авария системы пожарного водопровода

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Архивное фото

Занятия в корпусе РЭУ имени Плеханова, где произошла авария системы пожарного водопровода, не проводились в связи с проведением сессии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. «”В результате аварии системы пожарного водопровода 10 января по причине температурных качелей в чердачном помещении учебного корпуса Плехановского университета никто не пострадал… В связи с проведением сессии занятия в корпусе не велись. Университет работает в штатном режиме”, – говорится в сообщении.

В вузе пояснили, что протечка воды образовалась в под потолком, в результате произошло обрушение гипсокартонной подшивки потолка, дежурные службы университета оперативно устранили последствия аварии.

Система отопления и водоснабжения университета не пострадала, система пожарной безопасности учебного корпуса исправна и отвечает всем нормам безопасности, заключили в РЭУ имени Плеханова.

новости Алтайский
Взято отсюда
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