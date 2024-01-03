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В результате схода снаряда в Воронежской области повреждены более 100 домов

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В результате схода снаряда в Воронежской области повреждены более 100 домов

В поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области более 100 домов получили повреждения в результате аварийного схода снаряда с военного самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам представителя администрации, повреждения получили более 100 домов. Восемь домов разрушены полностью, еще десятки повреждены.

«В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 остались у родственников (при необходимости им предоставят места в пункте временного размещения), четверых временно поселили в пансионат «Коротоякский», — говорится в сообщении.

Всего в поселке Петропавловка проживают 579 человек. В населенном пункте 303 дома. Сейчас в поселке работают около 10 бригад, занимающихся восстановлением электричества и газа.

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в результате схода боеприпаса в Воронежской области пострадали четыре человека.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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