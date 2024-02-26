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В результате атаки беспилотника ВСУ на село под Белгородом есть погибшие

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В результате атаки беспилотника ВСУ на село под Белгородом есть погибшие

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Почаево Белгородской области, есть погибшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.«

"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители. К большому горю, в результате взрыва от полученных ран трое мирных жителей погибли", – написал в Telegram-канале глава региона.

Гладков уточнил, что еще три человека получили осколочные ранения различных частей тела. Двое из них доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, еще один пострадавший госпитализирован в Грайворонскую ЦРБ.

В понедельник вечером радио Sputnik также сообщало о сбитом в небе над Брянской областью ударном дроне ВСУ.

Взято отсюда.

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