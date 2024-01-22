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В результате ДТП со “скорой” в Приморье погиб водитель иномарки

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В результате ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

Находившийся за рулем иномарки мужчина погиб при столкновении с машиной скорой медицинской помощи в Приморье, водитель и врач “скорой” получили травмы. «”Сегодня под поселком Высокогорск Кавалеровского района произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Водитель и врач получили травмы и доставлены в Кавалеровскую больницу. На момент ДТП пациента в автомобиле не было, бригада возвращалась после вызова на базу. Для обслуживания жителей Кавалеровского района на смену заступила другая бригада на резервном автомобиле скорой помощи”, – сказал РИА Новости представитель минздрава Приморья.

По данным краевого УМВД, 53-летний мужчина, находившийся за рулем Honda CR-V, при движении со стороны Кавалерово в направлении поселка Рудная Пристань выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ.

“В результате удара мужчина-водитель Hond CR-V получил травмы, не совместимые с жизнью, водитель и пассажир УАЗ (оба работники сферы здравоохранения) получили черепно-мозговые травмы, им потребовалась госпитализация”, – говорится в сообщении.

Стаж погибшего водителя Hond CR-V – 15 лет. Проводится проверка.

город Горняк
Взято отсюда
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