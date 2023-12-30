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В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок

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В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Сообщение о возгорании дома в селе Галбай Тункинского райна поступило в ночь на 30 декабря. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены крыша дома и пристроенная веранда.

“В ходе тушения пожара личным составом обнаружены женщина 1971 года рождения и ребенок 2020 года рождения без признаков жизни”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ожоги кистей рук первой и второй степени получил мужчина 1994 года рождения. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались еще три человека, в том числе двое детей.

В результате пожара сгорела крыша дома и веранда на общей площади 45 квадратных метров. Предварительно, очаг возгорания находился на веранде дома. Причины пожара устанавливаются.

новости горняк
Взято отсюда
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