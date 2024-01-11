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В РФ обсуждают введение запрета на продажу подросткам безалкогольного пива

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В РФ обсуждают введение запрета на продажу подросткам безалкогольного пива

В Госдуме готовят законодательную инициативу, которая предполагает введение запрета на продажу безалкогольного пива подросткам, пишут “Известия”.

Депутаты считают, что потребление детьми напитков, содержащих менее 0,5 градуса алкоголя, может вызвать привыкание и подвергнуть риску развития алкогольной зависимости в будущем, говорится в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что “технология производства безалкогольного пива аналогична изготовлению алкоголя”, просто этанол из напитков удаляют искусственно: с помощью специальной мембранной технологии или выпаривания, уточняет телеканал “360”.

Кроме того, производители могут использовать специальные дрожжи, которые оставляют незначительные частицы этанола.«”Поэтому такие напитки нельзя считать полностью очищенными от спирта”, – говорится в записке парламентариев.

По данным издания, законопроект отправлен на согласование в кабмин. В случае его одобрения закон вступит в силу в сентябре.

При этом в пресс-службе комитета ГД по охране здоровья сообщили РИА Новости, что законопроекта пока нет, есть законодательная инициатива, которая обсуждается с правительством, профильными комитетами, прежде всего с Комитетом семьи, женщин и детей, а также с федеральными органами исполнительной власти.«”Сейчас ведется соответствующая работа, высказываются различные мнения, синхронизируются позиции, уточняются подходы”, – сказал представитель пресс-службы комитета ГД.

В эфире радио Sputnik психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, почему безалкогольное пиво небезопасно.

Взято отсюда.

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