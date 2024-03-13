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В РФ подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ

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В РФ подготовили 13 стратегий цифровой трансформации с внедрением ИИ

Российские власти подготовили 13 стратегий цифровой трансформации различных сфер деятельности, предусматривающих ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.«

"Федеральные органы власти уже подготовили 13 стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, в которых предусмотрено отдельное направление – ускоренное внедрение технологий искусственного интеллекта", – цитирует зампреда правительства РИА Новости.

Отдельное направление работы касается внедрения ИИ в российских госкомпаниях, рассказал он на пленарной сессии Дня искусственного интеллекта в рамках международной выставки-форума “Россия”.

По словам вице-премьера, сейчас более 50 государственных организаций актуализируют свои стратегии, поэтому искусственный интеллект “неминуемо будет внедряться”.

В конце февраля радио Sputnik сообщило об открытии на выставке-форуме “Россия” “Умного города для жизни”.Прямой эфирБудущее уже здесь: треть компаний в РФ используют искусственный интеллект13:33

Взято отсюда.

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