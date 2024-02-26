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В РФ с 1 марта 2025 года можно будет установить самозапрет на кредиты

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В РФ с 1 марта 2025 года можно будет установить самозапрет на кредиты

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на кредиты или займы, говорится на сайте официального опубликования правовых актов.

Цель закона – защита от мошенничества, например, выдачи кредитов без согласия физлица или его обмана. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее сообщил, что инициатива подготовлена в ответ на многочисленные обращения граждан.«

"Чтобы защититься от мошенников, россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять такой запрет", – поясняет РИА Новости.

Согласно документу, информация о наличии самозапрета будет отображаться в кредитной истории человека; запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты с господдержкой.

Заявление о введении самозапрета или его снятии можно будет подать через портал “Госуслуги” или МФЦ. Для получения услуги нужен ИНН, сообщает агентство.

Уточняется также, что возможность подачи соответствующего заявления через МФЦ должна быть обеспечена не позднее 1 сентября 2025 года.

До заключения договора с физлицом банки и МФО должны будут запросить во всех квалифицированных бюро кредитных историй информацию о наличии запрета и отказать в кредите, если такой запрет установлен.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему в России, по мнению экспертов, растет число должников.

Взято отсюда.

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