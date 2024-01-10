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В РФ выступили с предложением блокировать поддельные сайты без суда

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В РФ выступили с предложением блокировать поддельные сайты без суда

Минцифры и Роскомнадзор вместе с Генпрокуратурой России подготовили законопроект об оперативной блокировке фишинговых сайтов, которые маскируются под официальные интернет-ресурсы, пишет “Парламентская газета”.«”Законопроект направлен на совершенствование ограничения доступа к фишинговым ресурсам, выявляемым Минцифры России”, – говорится в ответе министерства на запрос издания.

Сейчас с момента обнаружения такого сайта до его блокировки по решению суда может пройти несколько месяцев. За это время мошенники делают копии подобных ресурсов, и для блокировки каждого из них требуется решение суда.

Для поиска и блокировки фишинговых сайтов предлагается усовершенствовать уже внедренную отечественную информсистему “Антифишинг”.

Когда законопроект могут внести на рассмотрение парламента, в ведомствах не уточнили.

Радио Sputnik также сообщало, что в России общий объем фишинга за год вырос примерно на 40 процентов.Черная пятницаТехнологические итоги 2023 года: что изменилось?29 декабря 2023, 12:04

Взято отсюда.

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