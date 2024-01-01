В РФ завершился прием документов от желающих стать кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершает прием документов кандидатов от политических партий на должность президента.

По утвержденному центризбиркомом календарному плану, этап выдвижения для кандидатов от партий продолжался до 1 января.

Претенденту для рассмотрения заявки необходимо представить в ЦИК решение съезда партии о выдвижении кандидата, заверенную копию документа о госрегистрации партии, а также список ее уполномоченных представителей.

Желающий стать кандидатом в президенты должен лично представить заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и другие документы.

Согласно законодательству, ЦИК в течение пяти дней со дня поступления документов от кандидата принимает решение о регистрации уполномоченных представителей партии.

Выдвиженцы от непарламентских партий должны до 31 января представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 2 500 подписей.

Желающие стать кандидатом от парламентских партий освобождены от сбора подписей избирателей, они могут подать документы на регистрацию до конца января.

ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

В конце декабря радио Sputnik также называло число претендентов на участие в президентских выборах.

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