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В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод после удара БПЛА

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В Рязани загорелся нефтеперерабатывающий завод после удара БПЛА

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

В Рязани на территории нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотника вспыхнул пожар, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

“Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие”, — написал он.

Позже представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадали два человека.

В Единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что на нефтезаводе горит установка.

Со стороны промзоны, где находится завод, виден дым, передает корреспондент агентства. Движение в эту сторону перекрыли, сотрудники ГИБДД разворачивают личный транспорт, пропуская только автомобили спецслужб.

Минувшей ночью и рано утром несколько регионов центральной России снова подверглись массированной атаке украинских беспилотников. По данным местных властей, один аппарат самолетного типа сбили при подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области. Над Воронежской областью уничтожили 30 дронов, над Брянской — восемь, над Курской — шесть, над Белгородской — пять.

город Горняк
Взято отсюда
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