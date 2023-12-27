В РЖД назвали дату запуска “Финиста”, импортозамещенного аналога “Ласточки”

В четверг свой первый рейс выполнит поезд “Финист” – полностью импортозамещенный аналог “Ласточки”, сообщили в РЖД.«

"Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог "Ласточки"… Имя для нового поезда – "Финист" – выбрали народным голосованием", – рассказали РИА Новости в компании.

Уточняется, что голосование проходило с 4 по 12 декабря на сайте РЖД, в нем приняли участие 42 839 человек.«”Финист, как и Феникс, только на русский манер, – это сказочная птица, символ вечного обновления и возрождения. Такой образ в точности повторяет судьбу “Ласточки”, которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный”, – пояснили в компании.

Первый “Финист” отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский, добавили в РЖД.

Радио Sputnik также рассказало, когда в метро Москвы появится поезд новой модификации.

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