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В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда

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В РНБ в Петербурге показали продуктовые карточки блокадного Ленинграда

В Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге на выставке о работе прокуратуры в военные годы представили уцелевшие неотоваренные продуктовые карточки, пишет “Петербургский дневник”.

На открытии экспозиции прокурор Северной столицы Виктор Мельник презентовал серию брошюр, посвященных работе прокуратуры Ленинграда в период блокады, говорится в сообщении.

На выставке представлены, в частности, неотоваренная карточка 1941 года, когда была установлена норма 800 граммов хлеба в день, а также карточка на 18 граммов крупы.

Первыми экспозицию увидели ветераны, пенсионеры органов прокуратуры и молодые специалисты надзорного ведомства.

Радио Sputnik также сообщало, что блокадники из более 10 стран приедут на годовщину освобождения Ленинграда.Рассказы из русской историиК годовщине снятия блокады Ленинграда: как история обросла мифами?22 января, 20:33

Взято отсюда.

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