В Росавиации уточнили информацию об Ан-24, севшем на реку Колыма

Самолет Ан-24, севший на реку Колыма в Якутии

Самолет Ан-24, севший вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, принадлежит авиакомпании “Полярные авиалинии”, на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.

Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала “ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна”.

“В пятницу, 28 декабря, в 3.45 мск при заходе на посадку в якутский аэропорт Зырянка самолет Ан-24 авиакомпании “Полярные авиалинии” сел на речную косу правее взлетно-посадочной полосы… На борту было 34 человека: 30 пассажиров (из них двое детей) и четыре члена экипажа… Пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

В 4.30 мск пассажиры доставлены в здание аэропорта. Уточняется, что самолет выполнял рейс из Якутска.

горняк

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