В Росгвардии назвали вероятную причину ЧП в Санкт-Петербурге

Из жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, предположительно, получившего повреждения в результате падения БПЛА, эвакуировали порядка 100 человек, сообщили в главном управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе повреждено остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.«

"Дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего из поврежденных домов было эвакуировано порядка 100 человек. После завершения эвакуации сотрудники Росгвардии совместно с полицией обеспечили работу спасателей, охрану места происшествия и имущества граждан.

Радио Sputnik сообщало, Беглов прибыл на место ЧП в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.