реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Росгвардии назвали вероятную причину ЧП в Санкт-Петербурге

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Росгвардии назвали вероятную причину ЧП в Санкт-Петербурге

Из жилого дома на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, предположительно, получившего повреждения в результате падения БПЛА, эвакуировали порядка 100 человек, сообщили в главном управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате ЧП в Красногвардейском районе повреждено остекление балконов двух домов. На месте происшествия работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.«

"Дежурные наряды вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршрутах патрулирования, получили сообщение о происшествии на Пискаревском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга, оперативно прибыли на место и совместно с экстренными службами организовали эвакуацию жителей многоквартирного дома, который получил повреждения, предположительно, в результате падения БПЛА", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего из поврежденных домов было эвакуировано порядка 100 человек. После завершения эвакуации сотрудники Росгвардии совместно с полицией обеспечили работу спасателей, охрану места происшествия и имущества граждан.

Радио Sputnik сообщало, Беглов прибыл на место ЧП в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

В Барнауле за 14,5 млн продают квартиру с чилаут-зоной из кедровой сауны и камина

По словам владельца, все окна в квартире кашированные, на кухне установлены каменные…

Узнать больше
Теплая погода со снегом и ветром установилась в Алтайском крае

Теплая погода со снегом и ветром установилась в Алтайском крае

Барнаул. Снег. Фото: Виталий Барабаш/"Толк" В ночные часы столбики термометров…

Узнать больше

Лесоречье Булыгино. Как в Барнауле хотят реновировать место, где был известный пляж

Тихое место между стеной хвойного леса и рекой, где был…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp