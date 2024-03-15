В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов

Блины из пшеничной муки высшего сорта получаются тонкими и воздушными, а жарить их надо на рафинированном масле, рассказали в Роскачестве.

Специалисты также рекомендовали покупать муку в бумажной упаковке, а не в целлофане. Отмечается, что так она лучше хранится и не плесневеет.«”Сорт и помол муки влияют на то, какими получатся блины. Блинчики из пшеничной муки высшего сорта или сорта “экстра” при выпечке получатся тонкими и воздушными. <…> Дома посмотрите на цвет муки, она должна быть белой или кремовой. Темный цвет будет свидетельствовать о том, что мука могла отсыреть”, – рассказал собеседник RT.

По рекомендации специалистов, подсолнечное масло для блинов лучше выбирать рафинированное. По их словам, чем масло светлее, тем оно лучше. «

"Оно (подсолнечное масло, – ред.) не пенится и не дымится, обладает нейтральным вкусом, а также выдерживает высокую температуру. Посмотрите на срок годности, а также цвет и чистоту масла – чем масло светлее, тем оно лучше", – рассказал специалист.

Также в Роскачестве призвали обратить внимание на стоимость товара. Специалисты отметили, что масло не может быть дешевле себестоимости.

При выборе яиц, специалисты посоветовали, приглядеться не только к продукту, но и к упаковке. Так яичная скорлупа должна быть без сколов и трещин, а упаковка – чистая, без пятен и плесени.

Как рекомендовали в Роскачестве, сгущенное молоко к блинам стоит покупать в жестяной банке – такая тара сохраняет его лучше, а на упаковке не должно быть вздутий, ржавчины и повреждений. При выборе же сметаны важно помнить, что на упаковке должно быть написано именно “сметана”, а не “сметанный продукт”, “сметаночка” или “сметанка”.

Шеф-повар бара “Машенька и Негрони” Артем Переседов и шеф-повар ресторана Carob Cafe Иван Григорьев, в свою очередь, рассказали изданию “Вести Подмосковья”, в какой посуде лучше готовить блины на Масленицу.

По их словам, классические блины нужно печь на чугунной сковороде, как это было принято раньше. Собеседники издания отметили, что в такой посуде блины получаются на вкус “как в детстве”.

Любителям панкейков шеф-повара рекомендовали использовать сковороду-блинницу с тефлоновым покрытием, отмечается в публикации.

Радио Sputnik также рассказало, почему врач рекомендует ограничиться пятью блинами за один раз.

Взято отсюда.