реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Роскосмосе рассказали о деталях российской миссии “Луна-27”

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Роскосмосе рассказали о деталях российской миссии "Луна-27"

Роскосмос рассмотрит предложение Российской академии наук построить два аппарата миссии “Луна-27”, которую Россия планирует реализовать в 2028 году, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

“Луна-27″, наверное, это будет спаренная миссия на северный и южный полюсы”, – приводит РИА Новости слова главы Роскосмоса.

Следующие по плану – орбитальная станция “Луна-26”, запуск которой намечен на 2027-й, и посадочная “Луна-27”, которая полетит в 2028 году, сообщает агентство.

О крушении “Луны-25” стало известно 20 августа 2023 года. Станция перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась со спутником Земли.

Выступая на марафоне “Знание.Первые” в рамках Всемирного фестиваля молодежи, Борисов отметил, что предложение отправить два аппарата сделали ученые РАН, по их словам, это необходимо для надежности и гарантированного выполнения миссии.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Ранее радио Sputnik рассказало, как глава Роскосмоса объяснил переносы пусков ракет.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

Больше 1,3 млрд рублей выложили жители Алтайского края за нарушение ПДД

Большую часть нарушений зафиксировали видеокамеры Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534 Жители…

Узнать больше

Samsung сократила сроки поддержки смартфонов

Samsung Galaxy A55 и A35 не получат семь лет обновлений,…

Узнать больше

Россиянкам назвали выдающую отсутствие вкуса одежду

Стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам выдающую отсутствие вкуса одежду. Ее…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp