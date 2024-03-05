В Роскосмосе рассказали о деталях российской миссии “Луна-27”

Роскосмос рассмотрит предложение Российской академии наук построить два аппарата миссии “Луна-27”, которую Россия планирует реализовать в 2028 году, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

“Луна-27″, наверное, это будет спаренная миссия на северный и южный полюсы”, – приводит РИА Новости слова главы Роскосмоса.

Следующие по плану – орбитальная станция “Луна-26”, запуск которой намечен на 2027-й, и посадочная “Луна-27”, которая полетит в 2028 году, сообщает агентство.

О крушении “Луны-25” стало известно 20 августа 2023 года. Станция перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась со спутником Земли.

Выступая на марафоне “Знание.Первые” в рамках Всемирного фестиваля молодежи, Борисов отметил, что предложение отправить два аппарата сделали ученые РАН, по их словам, это необходимо для надежности и гарантированного выполнения миссии.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Ранее радио Sputnik рассказало, как глава Роскосмоса объяснил переносы пусков ракет.

Взято отсюда.