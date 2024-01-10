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В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить режим после праздников

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В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить режим после праздников

Чтобы вернуть жизнь в привычное русло после праздников, следует восстановить режим питания и сна, пишет “Петербургский дневник” со ссылкой на Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу.

В ведомстве, в частности, посоветовали исключить из рациона сладости и тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Кроме того, важно хотя бы на период перестройки организма отказаться от горячительных напитков.

Для восстановления сна специалисты рекомендуют ложиться спать в одно и то же время.

В восстановлении режима сна и хорошего самочувствия после праздников также помогут умеренные физические нагрузки, говорится в сообщении.

Радио Sputnik также рассказало, что, по мнению нутрициолога, нельзя делать после праздников.

Взято отсюда.

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