В России хотят установить День участника СВО

Депутаты фракции “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” внесли в Госдуму законопроект об установлении в России новой памятной даты в честь участников СВО.«”Внести в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 “О днях воинской славы и памятных датах России” … изменение, изложив ее в следующей редакции: … В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России … 24 февраля – День участника специальной военной операции (СВО)”, – приводит фрагмент законопроекта РИА Новости.

По словам лидера СРЗП Сергея Миронова, установление такой памятной даты позволит не только подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России, но и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у нее чувства долга перед Отечеством.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России предложили отмечать День памяти детей – жертв военных конфликтов.

Взято отсюда.