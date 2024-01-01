В России вступят в силу новые правила проведения экзаменов на водительские права

В России изменят правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановления правительства.

Новые правила вступят в силу 1 апреля 2024 года. Проект соответствующего ведомственного приказа разработало министерство внутренних дел в конце 2023 года. Согласно регламенту, с пяти до семи увеличится максимально допустимая сумма штрафных баллов, позволяющая сдать экзамен.

Кроме того, россияне, в отношении который действует запрет на вождение за «пьяную езду», не смогут сдавать на права в других водительских категориях до окончания срока наказания. Также, если во время сдачи на права истек срок действия паспорта гражданина России или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством, то его перенесут до момента предъявления действующего документа.

Помимо этого, военнообязанные граждане, не явившиеся по повестке, не смогут сдавать экзамен на права и получить удостоверение водителя.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года вступает в силу ряд изменений в законах и правилах, которые коснутся миллионов россиян. Среди них — индексация МРОТ и пенсий неработающим пенсионерам, увеличение лимитов налогового вычета и подорожание техосмотра автомобилей.

Взято

отсюда

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