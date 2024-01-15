В Омске 11-месячный ребенок опрокинул чайник с кипятком и попал в больницу
В Омске младенец опрокинул на себя чайник с кипятком. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Младенец обварился кипятком из-за невнимательности родителей. 11-месячного жителя России госпитализировали с термическим ожогом второй степени. Иных подробностей случившегося сообщении не приводится.
В связи с происшествием в полиции города напомнили о необходимости следить за детьми.
Ранее в Ярославской области ребенка ошпарили кипятком в детском саду. По словам матери мальчика, это произошло во время подмывания. По словам женщины, после случившегося ее сыну было трудно ходить. Мальчика госпитализировали.
Взято
отсюда
новости сегодня последние свежие события , свежие израиль новости сегодня читаем новости читать новости лета новости новости года последние новости на сегодня 2023 риа новости