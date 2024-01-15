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В России младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и попал в больницу

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В Омске 11-месячный ребенок опрокинул чайник с кипятком и попал в больницу

В России младенец опрокинул на себя чайник с кипятком и попал в больницу

В Омске младенец опрокинул на себя чайник с кипятком. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Младенец обварился кипятком из-за невнимательности родителей. 11-месячного жителя России госпитализировали с термическим ожогом второй степени. Иных подробностей случившегося сообщении не приводится.

В связи с происшествием в полиции города напомнили о необходимости следить за детьми.

Ранее в Ярославской области ребенка ошпарили кипятком в детском саду. По словам матери мальчика, это произошло во время подмывания. По словам женщины, после случившегося ее сыну было трудно ходить. Мальчика госпитализировали.

Взято
отсюда

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