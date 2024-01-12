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В России на заключенного завели дело из-за демонстрации сокамерникам татуировок

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В Коряжме заключенный стал фигурантом уголовного дела из-за татуировок

В России на заключенного завели дело из-за демонстрации сокамерникам татуировок

В Архангельской области 30-летний заключенный стал фигурантом дела о публичном демонстрировании символики запрещенной экстремистской организации. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, осенью 2023 года россиянина поместили в колонию города Коряжма для отбывания наказания за разбойное нападение. Там он принялся демонстрировать своим сокамерникам татуировки с символикой запрещенной в России экстремистской организации. Когда об этом стало известно администрации учреждения, в отношении заключенного возбудили новое уголовное дело.

Теперь с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

28 декабря сообщалось, что в Адыгее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заключенного, который принимал участие в деятельности украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), находясь в тюрьме.

Взято
отсюда

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