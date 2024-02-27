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В России начали закрываться оставшиеся магазины LG и Sony

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«Ъ»: в России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony

В России начали закрываться оставшиеся магазины LG и Sony

По всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, в начале февраля 2024 года магазины южнокорейской LG и японской Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити». Уточняется, что все магазины бренда LG закрыты «из-за остановки поставок». Оператор поддержки Sony отметил, что в ТЦ «Афимолл Сити» точка закрыта также «из-за отсутствия поставок».

В компании Bosch рассказали, что уже закрыты все магазины, кроме одного, где также распродают остатки.

Летом 2022 года Nike принял решение об окончательном уходе с российского рынка на фоне ситуации с Украиной. В марте того же года компания прекратила работу интернет-магазина в РФ, затем закрылись и офлайн-магазины.

Уже в ноябре 2022 года первая торговая точка Nike под новым брендом NSP открылась в Москве, в Outlet Village «Белая Дача». Отмечалось, что бренд выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point. При этом ассортимент, по оценкам покупателей, остался прежним.

Взято
отсюда

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