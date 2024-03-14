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В России объяснили новые сборы с угольных компаний

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Минэнерго объяснило пошлины на экспорт угля желанием снизить цены внутри страны

В России объяснили новые сборы с угольных компаний

Возвращенные с 1 марта курсовые экспортные пошлины для угольных компаний необходимы для стабилизации ситуации на внутреннем рынке страны. Об этом на совещании комитета Госдумы по энергетике рассказал замглавы Минэнерго Сергей Мочальников, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Он объяснил, что эта мера наряду с работой по заключению долгосрочных контрактов на поставку угля позволит дополнительно снизить цены на уголь для российских компаний, хотя они уже и сейчас ниже экспортных.

Российские угольные экспортеры добились отмены для себя пошлин, введенных в октябре, в конце прошлого года. Они объясняли эту просьбу желанием существенно снизить прибыль и рентабельность экспорта. В свою очередь Минфин указывал, что сборы запланированы в бюджете, и необходимы какие-то новые решения для компенсации потерь.

В феврале экспорт российского угля в Азию опустился до минимума, а в марте эксперты прогнозируют антирекорд за последние семь лет. Даже без пошлин поставщики столкнулись с тем, что вывоз топлива через порт Тамань на Черном море приносит убытки. Вместе с тем объемы вывоза через Дальний Восток упадут на десять процентов из-за ограничений на Транссибирской и Байкало-Амурской магистралях.

Взято
отсюда

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