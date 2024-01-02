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В России обнулили таможенные пошлины на ввоз замороженного куриного мяса

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В России обнулили таможенные пошлины на ввоз замороженного куриного мяса

Россия обнулила пошлину на импорт замороженного куриного мяса объемом до 140 тысяч тонн до 31 декабря 2024 года включительно. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

В пояснительной записке сказано, что данная мера введена для поддержания стабильности цен на продукцию, благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Кроме того, постановление вводит новые правила выдачи импортерам документов для беспошлинного ввоза продукции на территорию РФ.

Выдачу соответствующих бумаг обеспечит Минсельхоз, отмечает издание “Вести Подмосковья”.

Постановление подготовлено для реализации решения совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении льгот на ввоз в Россию замороженного мяса птицы, принятого 12 декабря 2023 года.

Радио Sputnik сообщало, что правительство РФ на полгода обнулило пошлину на импорт куриных яиц.

Взято отсюда.

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