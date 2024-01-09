В Норильске Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы ВВП

В Норильске Красноярского края пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об это сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Воздушное судно выполняло рейс Красноярск—Норильск, оно выкатилось за пределы полосы в международном аэропорту Норильск после посадки. На борту Boeing находились 169 пассажиров. Об их состоянии данных не приводится.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки», — сообщили в прокуратуре. Там добавили, что ведомство организовало проверку после авиационного происшествия.

В декабре 2023 года пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» приземлился на замерзшую реку в Якутии. Причиной посадки вне полосы, предположительно, стала ошибка пилотов.

Взято

отсюда

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