В России перепишут ПДД для лучшего понимания

Проект, призванный усовершенствовать Правила дорожного движения (ПДД), должен быть подготовлен к 1 апреля МВД России и Общественной палатой во исполнение поручения президента Владимира Путина, пишет “Парламентская газета”.

Как рассказал изданию заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, основным направлением совершенствования ПДД станет упрощение структуры свода правил и устранение противоречивых или нечетко прописанных требований.

В качестве примера Холодов назвал запрет использовать телефон за рулем.«

"Хорошо, переговоры вести нельзя – а в мессенджерах переписываться, получается, можно? … Этот пункт тоже, на мой взгляд, стоило бы переписать. За основу можно взять формулировку, принятую в Израиле, – там мобильный телефон просто-напросто запрещено держать в руках во время движения", – сказал эксперт.

Радио Sputnik также сообщало, что водителям хотят продлить срок обжалования штрафов.

Взято отсюда.