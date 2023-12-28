Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В России перепишут ПДД для лучшего понимания

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В России перепишут ПДД для лучшего понимания

Проект, призванный усовершенствовать Правила дорожного движения (ПДД), должен быть подготовлен к 1 апреля МВД России и Общественной палатой во исполнение поручения президента Владимира Путина, пишет “Парламентская газета”.

Как рассказал изданию заместитель председателя комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, основным направлением совершенствования ПДД станет упрощение структуры свода правил и устранение противоречивых или нечетко прописанных требований.

В качестве примера Холодов назвал запрет использовать телефон за рулем.«

"Хорошо, переговоры вести нельзя – а в мессенджерах переписываться, получается, можно? … Этот пункт тоже, на мой взгляд, стоило бы переписать. За основу можно взять формулировку, принятую в Израиле, – там мобильный телефон просто-напросто запрещено держать в руках во время движения", – сказал эксперт.

Радио Sputnik также сообщало, что водителям хотят продлить срок обжалования штрафов.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix