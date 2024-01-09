В России правовой статус многодетных семей закрепят на федеральном уровне

Правительство планирует закрепить на федеральном уровне единый правовой статус многодетных семей и основные социальные гарантии для них, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.«”На федеральном уровне планируется закрепить единый правовой статус и основные социальные гарантии для многодетных, а также по поручению президента продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки. Особое внимание уделим вопросам охраны здоровья граждан, включая тех, кто собирается стать родителями”, – объявил Мишустин.

Он также анонсировал разработку стратегического документа в части демографической и семейной политики на перспективу до 2030 года.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой, закрепление статуса многодетных семей на федеральном уровне не займет много времени.

“Я думаю, что все будет достаточно оперативно. Однозначно, в весеннюю сессию”, – сказала Буцкая РИА Новости.

Она уточнила, что формат документа пока точно неизвестен.

“Это может быть и постановление правительства, и указ президента. Подробности – это уже то, что получим сейчас в рабочей группе по Году семьи. Что из огромного количества предложений у нас в результате войдет, будем сейчас обсуждать”, – добавила депутат.

Радио Sputnik ранее сообщило, что в Госдуме предложили сделать бессрочной выплату маткапитала.

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