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В России предлагают узаконить овербукинг

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В России предлагают узаконить овербукинг

Туриндустрия и перевозчики призывают легализовать овербукинг в России – продажу больше номеров или билетов, чем есть на самом деле, пишет “Парламентская газета”.

Издание приводит слова вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина о мировом опыте перебронирования.«”Мировой опыт показывает, что если законодательно утвердить правила овербукинга, то они будут понятны всем. Например, в других странах пассажир получает от 400 до 800 евро компенсации, ему предоставляется гостиница. Как правило, это добровольное согласие пассажиров, когда авиакомпания обращается с предложением к пассажирам поменять рейс с доплатой”, – заявил Горин.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил легализовать овербукинг, предусмотрев заранее исключение из правила.«

"Считаем необходимым закрепить в правилах овербукинга список категорий, которым нельзя отказывать в перевозке, это могут быть семьи с детьми, инвалиды и другие", – цитирует Зотова издание.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме хотят определить зону ответственности для турагрегаторов.

Взято отсюда.

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