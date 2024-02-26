В России предложили сформировать базу неизвестных пациентов

В Госдуме подготовили законопроект о базе неизвестных пациентов, пишет “Парламентская газета”.
Как рассказал разработчик документа – зампред думского комитета по развитию гражданского общества – Олег Леонов, речь идет о людях, которые попадают в больницу в состоянии дезориентированности.«”Например, они могут страдать деменцией или другими нарушениями мозговой деятельности. И когда их спрашивают, как их зовут, они называются либо не своим именем – например, соседки, либо называют имя с ошибкой – предположим, помнят только девичью фамилию”, – отметил в интервью изданию депутат, являющийся одновременно координатором отряда “ЛизаАлерт”.
По его мнению, база должна иметь двухуровневый доступ – для всех желающих и для правоохранительных органов.
Депутат отметил, что в год в России происходит около 20 тысяч безымянных захоронений.
Согласно статистике МВД, в конце прошлого года пропавшими без вести считались 28 247 человек.
Радио Sputnik также сообщало, что в Видном нашли останки, которые могут принадлежать рэперу Sir-J.
Взято отсюда.