реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В России предложили сформировать базу неизвестных пациентов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В России предложили сформировать базу неизвестных пациентов

В Госдуме подготовили законопроект о базе неизвестных пациентов, пишет “Парламентская газета”.

Как рассказал разработчик документа – зампред думского комитета по развитию гражданского общества – Олег Леонов, речь идет о людях, которые попадают в больницу в состоянии дезориентированности.«”Например, они могут страдать деменцией или другими нарушениями мозговой деятельности. И когда их спрашивают, как их зовут, они называются либо не своим именем – например, соседки, либо называют имя с ошибкой – предположим, помнят только девичью фамилию”, – отметил в интервью изданию депутат, являющийся одновременно координатором отряда “ЛизаАлерт”.

По его мнению, база должна иметь двухуровневый доступ – для всех желающих и для правоохранительных органов.

Депутат отметил, что в год в России происходит около 20 тысяч безымянных захоронений.

Согласно статистике МВД, в конце прошлого года пропавшими без вести считались 28 247 человек.

Радио Sputnik также сообщало, что в Видном нашли останки, которые могут принадлежать рэперу Sir-J.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Подводим первые итоги…

Подводим первые итоги…

Накануне в актовом зале проходила церемония вручения наградных документов для…

Узнать больше
“Молюсь, чтобы они умерли”. Новозеландский медик о судьбе раненых ВСУшников

“Молюсь, чтобы они умерли”. Новозеландский медик о судьбе раненых ВСУшников

Военный медик из Новой Зеландии, подписавшая контракт с ВСУ, рассказала,…

Узнать больше
Советник Пушилина: в зоне СВО уничтожен первый танк Abrams

Советник Пушилина: в зоне СВО уничтожен первый танк Abrams

Первый танк Abrams, задействованный ВСУ в зоне СВО, уничтожен в…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp