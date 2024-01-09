В России продолжат программу по модернизации системы ЖКХ, заявил Песков

Специалист компании по ресурсоснабжению ООО “Концессия теплоснабжения” осуществляет контроль рабочих параметров котла во время подготовки котельной № 317 города Волгограда к отопительному сезону. Архивное фото

В системе ЖКХ еще есть ветхое оборудование, программа по модернизации будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам ситуации с отключением отопления и электричества в разных округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу был запущен один котел, тепло в две очереди было подано в часть домов. При этом, проблемы на теплосетях начали проявляться и в других горокругах.«”Ситуация с отоплением решалась весьма оперативно с самого её начала. Вы знаете, что во всех местах, где были аварийные ситуации все экстренные службы, все службы ЖКХ, муниципальные службы, районные, региональные работали в круглосуточном режиме. Но, во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определённая их часть остается в достаточно ветхом состоянии. Эти программы будут продолжаться, но не за 10, не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени”, – сказал Песков журналистам.

По его словам, работая над решением ситуации, связанной с отключением отопления и электричества в Подмосковье, специалистами были приложены максимально возможные усилия. По последствиям ситуации будут делаться выводы.

“Все делали всё, что можно было делать, был приложен максимум из тех возможных усилий. Действительно, в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу, к сожалению, много неудобств, зачастую мучений людям пришлось пережить, которые сидели в холоде, кто-то без электричества. Но разумеется, будут, делаться выводы с тем, чтобы в тех местах, наиболее уязвимых с точки зрения ветхости инфраструктуры, чтобы она заранее поменялась. …Эта работа, к сожалению, растянута по времени”, – добавил пресс-секретарь главы государства.

город Горняк

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