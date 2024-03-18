В России прогнозируют подорожание молочной продукции

Цены на молочную продукцию в России к осени могут вырасти на семь-девять процентов, считает доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, сейчас цены на основную молочную продукцию почти не растут, однако не исключено, что к осени ситуация изменится: чтобы удовлетворить растущий спрос, потребуется модернизировать старые мощности и внедрить высокотехнологичные решения, на что нужны деньги.«

"К этому нужно добавить сезонность – соотношение производства молока в летний и зимний период. Высокая сезонность влечет и изменение рентабельности. Отсюда и периоды потенциального повышения цен, а еще неизбежная необходимость обновления оборудования и производственных помещений. В совокупности цены все же вырастут, но ненамного – на семь – девять процентов", – приводит "Парламентская газета" слова специалиста.

Однако, по ее мнению, это прогноз предварительный – он еще может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, если в ситуацию вмешаются неучтенные факторы.

Ранее радио Sputnik писало, когда, по словам финансового аналитика Михаила Беляева, в России пройдет пик инфляции.

Взято отсюда.