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В России разработали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

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В России разработали комплексную систему защиты объектов от БПЛА

Разработанная в России комплексная система защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов включает средства обнаружения и подавления дронов, рассказал директор по развитию ООО “Ступор” Владислав Кустарев.«”Нами была разработана единая система “Ступор” на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения, таких как радиолокационная станция, радиочастотный сканер, оптическая станция распознавания дронов, и средств противодействия – аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат”, – сообщил он РИА Новости.

Технологии искусственного интеллекта позволяют системе “Ступор” работать без оператора, добавил Кустарев.«

"В программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать "Ступору" без помощи оператора комплекса. Отчетная и архивная информация о событиях может выгружаться прямо на телефон. Кроме того, имеется возможность интегрировать в нашу систему средства обнаружения и противодействия других производителей", – отметил директор по развитию компании-разработчика.

По его словам, российские объекты ТЭК уже оборудуются стационарными системами обнаружения и противодействия БПЛА.«”Действительно, основная часть атак беспилотников приходится в темное время суток, когда человеческому глазу сложнее увидеть в небе летающие объекты”, – отметил Владислав Кустарев.

Ранее радио Sputnik сообщало о пресечении попытки террористической атаки ВСУ на Белгородскую область.

Взято отсюда.

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