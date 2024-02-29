реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

В России идет разработка универсального вездехода-амфибии под названием «Тритон», предназначенный для преодоления водных преград и создания плацдармов в зоне спецопераций. Генеральный директор компании-разработчика «Тритона» ООО «Арго» Константин Багдасаров сообщил журналистам РИА Новости ,что ведется сборка опытного образца этого транспортного средства.

«Компания «Арго» начала работу над новым проектом вездехода-амфибии «Тритон». Этот многофункциональный транспортный средство найдет применение как в армии, так и в гражданской сфере, особенно актуальным направлением его использования является форсирование водных преград и создание плацдармов в зоне специальных операций», — отметил представитель компании-разработчика .

Багдасаров подчеркнул важность данной разработки, указав на то, что многие участки линии обороны российских вооруженных сил в зоне спецопераций проходят через водные преграды, которые затрудняют наступательные действия. Для преодоления этих преград необходимо создать плацдарм на противоположном берегу, что обеспечит возможность переброски более тяжелой техники через специально оборудованные переправы.

Разработчик предложил эффективный метод форсирования рек, состоящий в переброске групп из 50 небольших машин-амфибий с экипажем по пять человек в каждой при поддержке артиллерии и авиации. Это позволит быстро создать плацдарм на противоположном берегу и начать переброску техники. «Тритон» обладает уникальными характеристиками, включая возможность «прыгать» в воду с невысоких обрывов без потери плавучести, а также грузоподъемность 1,5 тонны в воде и одну тонну на суше.

Кроме того, разработчик отметил экономичность «Тритона», указав на стоимость 2,4 миллиона рублей с бензиновым двигателем и 2,9 миллиона рублей с дизельным. Это означает, что за цену одного бронетранспортера можно приобрести 10 единиц «Тритона».

Ранее российские силы уничтожили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в городе Новоалтайске

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел личный прием граждан в городе Новоалтайске

Сегодня, 29 февраля 2024 года, в ходе рабочей поездки в…

Узнать больше
Профилактика гипертонии в культурно-выставочном Центре «Беловодье»

Профилактика гипертонии в культурно-выставочном Центре «Беловодье»

Становится доброй традицией проведение в Культурно-выставочном Центре «Беловодье» просветительских встреч…

Узнать больше
Электронные услуги и сервисы Росреестра: регистрация прав на основании актов органов власти

Электронные услуги и сервисы Росреестра: регистрация прав на основании актов органов власти

Управление Росреестра по Алтайскому краю обращает внимание, что потенциальные правообладатели…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp