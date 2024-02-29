В России впервые открыли кабинет дантиста в воздушной гавани

В Домодедове открылась первая в стране частная стоматология в аэропорту, сообщает пресс-служба аэропорта. «

"В новой стоматологической клинике… в зоне вылета, можно будет как вылечить заболевший или сломавшийся зуб или сделать гигиеническую чистку, только выйдя из самолета, так и получить плановую, высокотехнологичную помощь", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание “Вести Подмосковья”, пассажиры с острой болью смогут попасть к зубному врачу без предварительной записи.

В эфире радио Sputnik стоматолог объяснила, почему могут желтеть зубы.

Взято отсюда.