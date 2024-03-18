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В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы ЛГБТ-клуба

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Мизулина: в Оренбурге возбудили уголовное дело из-за работы ЛГБТ-клуба Pose

В России впервые возбудили дело об экстремизме из-за работы ЛГБТ-клуба

В Оренбурге возбудили уголовное по статье об организации деятельности экстремистской организации из-за деятельности ЛГБТ-клуба (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) «Поза» (Pose). Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По ее словам, на заведение обратили внимание местные жители. Мизулина подчеркнула, что это первое в России подобное уголовное дело с момента решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.

Ранее в Красноярске после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку решили закрыть Elton bar. Как заявил владелец заведения Денис Шилов, ему дали понять, что бар будут проверять перед каждым мероприятием. При этом предприниматель считает, что силовики устроили рейд из-за скандала с участием постоянного клиента, которого выгнали на улицу после скандала у барной стойки.

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Позже к Мизулиной с просьбой закрыть бар с таким же названием обратился блогер из Новосибирска Владислав Пушкин. По его словам, на вечеринках в местном Elton Bar мужчины «переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей». Однако в сети всплыли ролики, на которых уже сам Пушкин пьет шампанское на коленях и танцует со знакомым парнем, обхватив того ногами. В результате главе «Лиги безопасного интернета» написали на него встречный донос.

Взято
отсюда

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