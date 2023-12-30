Депутат Красов заявил, что Россия очень жестко ответит за удары по Белгороду

Россия очень жестко ответит за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Так он высказался об атаке ВСУ на центр города.

«Хотя мы не мстим, но на гибель мирных людей мы ответим. Но мы будем наносить удары по военной инфраструктуре и по подразделениям и частям ВСУ», — сообщил Красов.

Удары по гражданским объектам говорят о том, что Киев использует ту же тактику, что и террористы. Поэтому с террористами, которые используют методы устрашения и уничтожения мирного населения, мы будем поступать достаточно жестко

Крупный обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По последней информации МЧС, в результате ударов по центру города погибли 12 взрослых и двое детей, более ста человек получили ранения.

Министерство обороны России сообщило, что ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО «Vampire» чешского производства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов ВСУ по Белгороду.

Взято

отсюда

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