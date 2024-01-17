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В России взлетели продажи одного вида бытовой техники

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«Ведомости»: продажи умных колонок в России в 2023 году выросли в 1,5 раза

В России взлетели продажи одного вида бытовой техники

По итогам 2023 года продажи умных колонок в России взлетели в 1,5 раза, или на 65 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и объединенного ритейлера «М.Видео-Эльдорадо».

При этом участники рынка отмечают, что значительная часть продаж этого вида интеллектуальной бытовой техники пришлась на предновогодний период. В целом за 12 месяцев в стране было реализовано порядка 3,4 миллиона умных колонок, что значительно превысило показатель 2022 года, резюмировали эксперты.

Средний чек умных колонок российских брендов по итогам 2023 года составил 7590 рублей. Показатель вырос на 7 процентов по сравнению с уровнем 2022-го. Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков связал резкий прирост продаж умных колонок с их доступностью. «Они (умные колонки — прим. «Ленты.ру») достаточно дешевые, от 3000 рублей», — пояснил эксперт.

Схожая динамика на российском рынке наблюдалась и в первой половине 2023 года. По итогам этого периода в стране реализовали в общей сложности 1,5 миллиона этого вида бытовой техники. В годовом выражении продажи выросли в 2,2 раза, а в сравнении с первой половиной 2021-го — в 3,5 раза, уточнили аналитики «М.Видео-Эльдорадо».

Взято
отсюда

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