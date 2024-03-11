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В России утвердили условия и сроки обмена замороженными активами

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В России утвердили условия и сроки обмена замороженными активами

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, сообщило Министерство финансов РФ.«

"Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установлен порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утверждены условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Подробные условия совершения сделок с иностранными ценными бумагами представлены на сайте организатора торгов – ООО “Инвестиционная палата”.«”Расчеты по сделкам (операциям), осуществляемым в соответствии с утвержденными условиями, должны быть завершены в срок до 01 сентября 2024 года”, – добавил Минфин.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ “О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг” в целях обмена замороженными иностранными активами.

Документ предполагает возможность приобретения иностранцами у инвесторов из России заблокированных бумаг на деньги со счетов типа “С”. При этом стоимость отчуждаемых принадлежащих одному резиденту ценных бумаг не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

Радио Sputnik сообщало, что Украина готовит механизмы получения замороженных активов РФ.

Взято отсюда.

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