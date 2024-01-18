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В России зафиксирован бум бронирования летних туров на Кубани, пишут СМИ

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В России зафиксирован бум бронирования летних туров на Кубани, пишут СМИ

Бронирование летних туров на Кубани увеличилось на 40 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает “Кубань 24”.

Отмечается, что такой бум раннего бронирования возник потому, что в прошлом году к началу сезона цены на проживание в гостиницах подскочили на 15–30 процентов.«

"Люди, наученные этим горьким опытом, сейчас уже бронируют номера по достаточно низким ценам на июль, август, сентябрь, майские праздники. Последние, кстати, в этом году как никогда долгие – четыре дня на первые и еще четыре на вторые. Сейчас люди бронируют по обычным ценам, а на лето их поднимут примерно на 20 процентов", – заявил вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств России" Алексан Мкртчян в эфире телеканала.

Желающим сэкономить советуют забронировать места до февраля, когда начнут пересматривать прейскурант.

Ожидается, что поток туристов на курорты Краснодарского края летом увеличится на 15 процентов.

Радио Sputnik также рассказало, как в новом сезоне могут измениться цены на отдых в Турции.

Взято отсюда.

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