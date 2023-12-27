Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В российском городе глыба льда упала на участника СВО

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Саратове глыба льда с крыши дома упала на 27-летнего участника СВО

В российском городе глыба льда упала на участника СВО

В Саратове огромная глыба льда рухнула на мужчину, который принимает участие в спецоперации (СВО) на Украине. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание «Взгляд-инфо».

Инцидент в российском городе произошел вечером во вторник, 26 декабря, возле дома номер 2, расположенного на улице Ламповой. Ледяная глыба с крыши здания упала на 27-летнего мужчину, который, по информации источника, участвует в СВО. В результате произошедшего россиянин попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и повреждением шейного позвонка.

Ранее 27 декабря сообщалось, что в Воронеже кусок льда, рухнувший с крыши здания на улице Остужева, раздробил ноги пожилой женщине.

Взято
отсюда

новости войны сегодня , дзен новости

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix