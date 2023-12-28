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В российском городе жители остались без света из-за слетевшей крыши

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В дагестанском Буйнакске крыша здания упала на линию электропередачи

В российском городе жители остались без света из-за слетевшей крыши

В дагестанском Буйнакске порывом ветра сорвало крышу здания торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Крыша упала на линию электропередачи, в результате чего в городе без света остались 15 тысяч местных жителей. Энергетики прибыли на место аварии. Отмечается, что под крышей здания также оказался автомобиль.

Кроме того, сообщалось о падении кровли в Махачкале. В Хасавюрте из-за сильного ветра крыша также слетела на машину.

Ранее из-за ураганного ветра в Омской области перекрыли часть автомобильных трасс. В сети появилось видео, на котором люди пытаются перейти автомобильную дорогу, но не могут сделать этого из-за ветра — тот буквально сносит их.

Взято
отсюда

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