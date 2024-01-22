Жительница Красноярского края на сутки бросила троих детей без еды и ушла пить

Жительница Железногорска Красноярского края бросила троих малолетних детей без еды и ушла в гости. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, информация об оставленных без присмотра детях в возрасте от года до пяти лет поступила в полицию анонимно. Их нашли в комнате одного из общежитий города. По словам старшего ребенка, матери не было уже давно. При этом питания, подходящего для малышей, женщина не оставила.

Сотрудники МВД установили, что 25-летняя россиянка в течение суток употребляла спиртное у своей знакомой. Ее детей полицейские поместили в социальное учреждение Красноярска, где они получили всю необходимую помощь.

Отмечается, что около трех месяцев назад женщина совершила аналогичный поступок. Тогда на нее был составлен административный протокол. В свою очередь, мать заверила, что хочет исправиться, после чего ей вернули детей.

Ранее под Красноярском родители уехали за границу, бросив четверых детей в доме без электричества. Об этом полицейским рассказали соседи семьи. Несовершеннолетние, старшему из которых 15 лет, жили без света, не могли помыться и были ограничены в еде.

Взято

отсюда

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