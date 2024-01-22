реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В российском общежитии нашли троих брошенных матерью без еды малолетних детей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Жительница Красноярского края на сутки бросила троих детей без еды и ушла пить

В российском общежитии нашли троих брошенных матерью без еды малолетних детей

Жительница Железногорска Красноярского края бросила троих малолетних детей без еды и ушла в гости. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как рассказали в ведомстве, информация об оставленных без присмотра детях в возрасте от года до пяти лет поступила в полицию анонимно. Их нашли в комнате одного из общежитий города. По словам старшего ребенка, матери не было уже давно. При этом питания, подходящего для малышей, женщина не оставила.

Сотрудники МВД установили, что 25-летняя россиянка в течение суток употребляла спиртное у своей знакомой. Ее детей полицейские поместили в социальное учреждение Красноярска, где они получили всю необходимую помощь.

Отмечается, что около трех месяцев назад женщина совершила аналогичный поступок. Тогда на нее был составлен административный протокол. В свою очередь, мать заверила, что хочет исправиться, после чего ей вернули детей.

Ранее под Красноярском родители уехали за границу, бросив четверых детей в доме без электричества. Об этом полицейским рассказали соседи семьи. Несовершеннолетние, старшему из которых 15 лет, жили без света, не могли помыться и были ограничены в еде.

Взято
отсюда

новости свежие 2023 сегодня , часы новости

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Мать из Читы почти год ждала вестей о сыне с СВО. Его тело нашли с помощью ДНК

22.01.2024

 Мир

Как отсудить треть миллиона за скользкие улицы: две истории и советы юриста

22.01.2024

 Мир

Буханка хлеба за 300 рублей: россиянка рассказала, как переехала на ПМЖ в Австралию

22.01.2024

 Мир

Благодарные горожане подарили 70 тысяч на билет домой грузчику, который спасал их детей из кипятка, — теперь он встретится с семьей

22.01.2024

 Погода

Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет до -5 градусов

22.01.2024

 Общество

Молодежный театр Алтая готовит к показу спектакль «Чучело» по повести Железнякова

22.01.2024

 Общество

«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: по кому и за что проехался Кащей из «Слова пацана» (собрали список!)

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Минобороны РФ раскрыло детали штурма села Веселое

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании СБ ООН

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске