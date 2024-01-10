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В российском регионе лесовоз обрушил мост через реку

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В Иркутской области мост через реку Полива рухнул под тяжестью лесовоза

В российском регионе лесовоз обрушил мост через реку

В Усть-Илимском районе Иркутской области обрушился мост через реку Полива — он рухнул под тяжестью лесовоза. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в Telegram-канале.

«Конструкция упала под тяжестью лесовоза, который принадлежит частной компании. Водитель жив и не пострадал. Повреждения получил прицеп. Все надзорные органы проинформированы о ситуации», — сообщил глава области.

По его данным, мост на пригодность осматривали в 2019 году — тогда специализированная эксплуатация признала его годным к эксплуатации. После обрушения конструкции власти организовали его объезд, отчитался губернатор.

Кобзев уточнил, что мост не предназначался для проезда гражданского транспорта. О сроках восстановления сооружения он не сообщил.

Ранее в Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) грузовой автомобиль, у которого открылся кузов, обрушил пешеходный мост. Мост сошел с опор и упал на проезжую часть. В момент, когда произошло обрушение, на конструкции никого не было.

Взято
отсюда

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