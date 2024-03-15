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В российском регионе мужчина получил контузию мозга из-за обстрела ВСУ

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Гладков: мужчина получил контузию мозга из-за обстрела ВСУ в селе Заречье-1

В российском регионе мужчина получил контузию мозга из-за обстрела ВСУ

Житель села Заречье-1 в Грайворонском городском округе Белгородской области пострадал в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 марта. Он получил осколочное ранение в бедро и контузию головного мозга, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Бригадой скорой пострадавший доставлен в областную клиническую больницу города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил Гладков, уточнив, что мужчина находится в средне тяжелом состоянии.

Взято
отсюда

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