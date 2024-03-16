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В российском регионе отменили занятия в школах из-за обстрелов

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В Белгородской области отменили занятия школах из-за обстрелов

В российском регионе отменили занятия в школах из-за обстрелов

В Белгородской области в школах и лицеях отменили запланированные на 18 и 19 марта занятия из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также областного центра, пояснил он. Принять аналогичные меры власти региона будут рекомендовать и вузам.

Помимо этого, 17 и 18 марта будут закрыты торговые центры Белгорода и Белгородского района области.

16 марта украинские войска вновь обстреляли Белгородскую область. Под удар попало сразу три населенных пункта региона. В ходе утреннего обстрела из РСЗО «Вампир» пострадали пять человек, двоих из них спасти не удалось.

Взято
отсюда

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