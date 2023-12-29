Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В российском регионе сбили украинский беспилотник

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Курской областьюСюжетРабота систем ПВО:

В российском регионе сбили украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 29 декабря, сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

28 декабря ВСУ выпустили по гражданским объектам поселка Суземка Брянской области более 15 снарядов. По данным Mash, целью ВСУ был расположенный в поселке радиозавод «Стрела». Как пишет канал, у пострадавшей 45-летней россиянки диагностировали осколочное ранение спины.

Взято
отсюда

новости украины сегодня , новости свежие последние

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле открыли новогодние елки и снежные городки на пяти площадках

30.12.2023

 Новости Алтай

Градостроительный совет одобрил проект административного здания в исторической части Барнаула

30.12.2023

 Образование

В Барнауле начала расти заболеваемость ОРВИ

30.12.2023

 Образование

Новогодние городки открывают во всех районах Барнаула. Во сколько зажгут главную елку на площади Сахарова

30.12.2023

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix