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В российском регионе сообщили о повреждении газопровода после обстрела ВСУ

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В Курской области сообщили о повреждении газопровода после обстрела ВСУ

В российском регионе сообщили о повреждении газопровода после обстрела ВСУ

В Курской области сообщили о повреждении газопровода после обстрела со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в Telegram.

31 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Городище Рыльского района, пояснил он. Этот населенный пункт находится на российско-украинской границе.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Старовойт. В одном из домовладений из-за обстрела выбило окна, также был поврежден фасад и забор. Для устранения последствий атаки в Городище выехала бригада газовиков и электриков.

Ранее в небе над Курской областью был сбит беспилотник ВСУ. В Минобороны сообщили, что уничтоженный аппарат принадлежал к классу дронов самолетного типа. Он был ликвидирован дежурными средствами противовоздушной обороны.

Взято
отсюда

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